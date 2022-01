'Willem II wil oude bekende met verleden bij Standard binnenhalen, ook Belgische clubs hebben interesse in hem'

Willem II ziet spits Kwasi Wriedt naar de Duitse tweede Bundesliga trekken. In de zoektocht komt het uit bij een oude bekende.

Om welke Duitse ploeg het gaat is nog niet duidelijk, maar volgens Willem II is Wriedt wel in Duitsland om medische tests af te leggen. De afkoopsom zorgt voor de nodige centen voor een vervanger.

In de zoektocht naar een opvolger zou Willem II uitgekomen zijn bij Obbi Oulare. Hij speelde er eerder al in 2017. Oulare scoorde er 4 keer in 11 matchen.

De voorbije jaren kwam Oulare ook uit voor Standard, nu zit hij bij Barnsley in The Championship. Zij willen hem verhuren, want door blessures lukte het niet. Willem II is een optie, maar ook enkele Belgische clubs zouden interesse tonen.