Karel Geraerts mikt hoog met Union: "Dat zou een stevige ontgoocheling zijn"

Competitieleider Union SG staat voor de weken van de waarheid, maar de ploeg is enorm strijdvaardig.

De eerstvolgende opdracht voor Union SG is Racing Genk. “Laat maar komen, het zijn stuk voor stuk mooie matchen”, zegt Geraerts bij Het Belang van Limburg. “We gaan zo veel mogelijk punten pakken. We hebben een voorsprong van 15 punten op de nummer 5. We kunnen dus tegen een stootje.”

Geraerts wil dan ook absoluut Play-Off 1 halen. “We hebben dit seizoen in totaal vier keer verloren. Heel weinig. Maar van euforie is geen sprake. Wel van tevredenheid. De sfeer is cool, relaxed. Ik zie ook geen reden tot nervositeit.”

En dat is anders dan de doelstellingen van de club. “Het doel dat de coach gesteld heeft, is Play-Off 2. Als dat mathematisch zeker is, gaan we ons weer een volgend doel stellen. Ik beken wel: als we op het eind vrede moeten nemen met Play-Off 2, zou dat een ontgoocheling zijn. Een sportman moet ambitieus zijn. Maar ons seizoen is nu sowieso al memorabel.”