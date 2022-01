Kompany had maatje Vermaelen ook graag bij Anderlecht gehad: "Ik was een jaar te vroeg om het hem te vragen"

Vincent Kompany heeft op zijn persconferentie ook gereageerd op het voetbalpensioen van Thomas Vermaelen, met wie hij jaren lief en leed deelde bij de Rode Duivels. Hij wou hem zelfs eerder al naar Anderlecht halen, maar Roberto Martinez vroeg het blijkbaar op het juiste moment.

"Eerst en vooral: wat een prachtige carrière heeft Thomas gehad! Ik voel met hem mee, want hij heeft ook veel gesukkeld met blessures. Op zijn 28ste was hij ook al zo goed als afgeschreven en toch heeft hij nog voor Barcelona gespeeld. Als hij volledig fit was geweest, was hij daar ook een sterkhouder naast Piqué geweest, daar ben ik zeker van", aldus Kompany. "Hij was altijd een groot talent, maar ook een voorbeeldige prof. Hij is onderschat geweest. Zijn medische situatie werd altijd samen gezien met zijn situatie als voetballer."

Hoeveel respect en vertrouwen Kompany in Vermaelen heeft, bleek ook op zijn antwoord of hij hem niet had kunnen gebruiken in zijn staf: "Ik was een jaartje te vroeg om het hem te vragen, want toen wou hij nog voetballen", verraste Kompany. "Maar goed, hij gaat veel leren van Roberto Martinez. "En niet alleen dat. Hij kan de groep ook een stap verder laten zetten. Het is een fantastische keuze van Martinez."

En Kompany had nog een boodschap voor de al iets oudere Duivels. "Ik hoop dat er nog veel terugkomen naar België om de league te helpen. Hun ervaring overbrengen op de jeugd zou een enorme boost betekenen. Jongens als Mertens, Vertonghen... ik hoop dat ze allemaal hun rol gaan spelen in België."