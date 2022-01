🎥 Speler KAA Gent krijgt op Africa Cup te horen dat hij speler van de maand is bij de club

Tarik Tissoudali kan terugblikken op een uitstekende maand december en daar is hij nu ook voor beloond bij KAA Gent. De aanvaller werd uitgeroepen tot speler van de maand bij de Buffalo's. Tissoudali zit op dit moment op de Africa Cup, maar hij kreeg het leuke nieuws te horen van Julien De Sart.

Julien De Sart (who scored the Goal of the Month) called Tarik Tissoudali in Cameroon to tell him he won the Player of the Month Award in December. #AFCON21 #DimaMaghreb #kaagent pic.twitter.com/YdVHQxKWyK