OFFICIEEL: Union breekt transferrecord om Spaanse middenvelder binnen te halen

Koploper Union heeft de komst van Cameron Puertas (23) afgerond. De in Zwitserland geboren Spanjaard komt over van Lausanne-Sport.

De transfer van Cameron Puertas, een centrale middenvelder, zat al langer in de pijplijn. Zaterdagochtend maakte Union het nieuws officieel bekend.

Union betaalde 1.15 miljoen om Puertas los te weken bij Lausanne, wat meteen een nieuw clubrecord is voor de Brusselaars.

Bij Lausanne was Puertas een vaste waarde. In zestien duels was hij goed voor twee doelpunten en een assist. Afgelopgen seizoen klokte Puertas af op vijf doelpunten en evenveel assists. Bij Union zal hij de concurrentiestrijd moeten aangaan met Nielsen, Teuma en Marcq.