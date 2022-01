Renaud Emond terug bij Standard: "In december de eerste contacten"

Renaud Emond is terug bij Standard. En dus is de vraag: wat gaat dat opleveren? Zelf is de spits duidelijk.

Renaud Emond is terug bij Standard. "De eerste contacten werden in december gemaakt en ik heb hun voorstel aanhoord", aldus de spits van Standard. Telefoon "Ik kreeg Bruno Venanzi aan de telefoon en ook Luka Elsner. Ik had de indruk dat ik niet te veel speelminuten zou krijgen in Nantes en wilde terugkeren;" "Het is natuurlijk altijd lastig om in januari terug te keren naar een club, maar Standard was mijn keuze - ondanks andere geïnteresseerden."