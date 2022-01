Sébatien Dewaest komt weer helemaal boven water bij OHL: "Mogi Bayat? Naar mij toe altijd correct geweest, nu al tien jaar"

Marc Brys viste afgelopen zomer Sébastien Dewaest op uit de B-kern van Racing Genk, waar de 30-jarige verdediger geen toekomst meer heeft. In Leuven ontpopte de robuuste verdediger zich al snel tot een certitude in het hart van de defensie.

OHL kwam vorige week tegen KV Mechelen niet in actie. Dit weekend treffen ze hekkensluiter Beerschot. "Ik voelde op training althans geen onderschatting. Ik zag een groep die heel geconcentreerd is en wil doorgaan op het elan van voor Nieuwjaar", vertelt Sébastien Dewaest in Het Nieuwsblad. "Die zeges tegen Charleroi en Standard hebben iets teweeggebracht. Waarom niet op de play-offs mikken?"

Sébastien Dewaest miste dit seizoen twee wedstrijden door schorsing, maar voor het overige is hij een van de eerste namen die Marc Brys op het wedstrijdblad zet. "Ik voel me goed. Ik speel al enkele maanden op een degelijk, constant niveau. Ik ben niet iemand die dan een geweldige partij speelt en een week later wegzakt."

De makelaar van Sébastien Dewaest, Mogi Bayat, staat al een tijdlang in het oog van de storm. Dewaest kan geen slecht woord zeggen over Bayat, toch een van dé spilfiguren in Operatie Propere Handen. "Met mij is hij altijd correct geweest, nu toch al bijna tien jaar. Er is nooit een probleem geweest tussen ons. Het nieuws van de laatste tijd verandert niets aan onze goeie relatie. Het is aan justitie om te oordelen of hij iets verkeerd heeft gedaan", besluit de centrale verdediger.