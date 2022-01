Nieuwe blessure voor Erling Haaland? Noor moest het veld verlaten in wedstrijd tegen Hoffenheim

Erling Haaland heeft al wat last gehad van blessures dit seizoen en nu lijkt hij opnieuw met een probleem te zitten. De Noor scoorde tegen Hoffenheim zaterdagmiddag, maar moest vroegtijdig het veld verlaten.

Borussia Dortmund-spits Erling Haaland kon zaterdag opnieuw scoren in de Bundesliga tegen Hoffenheim. Zo zit de Noor aan straffe statistieken, want in 16 wedstrijden kon Haaland al 14 keer de weg naar het doel vinden.

Toch was er ook opnieuw slecht nieuws over Haaland, want de spits moest het veld na een uur verlaten. De voorbije maanden leek hij met een heupprobleem te zitten, terwijl het nu wel eens zou kunnen gaan om een knieblessure. Bij Dortmund houden ze alvast hun hart vast.