Slecht nieuws voor sterkhouder Atalanta: aanvaller kampt voor de tweede keer in zijn carrière met mentale problemen

Josip Ilicic zat de voorbije weken niet in de selectie van Atalanta. Heel wat mensen dachten dat het om een blessure ging of het coronavirus, maar niets is minder waar. Ilicic zou namelijk opnieuw kampen met mentale problemen.

Josip Ilicic kreeg zo'n twee jaar geleden al eens te maken met mentale problemen en daardoor zat de aanvaller een tijdje niet in de selectie van Atalanta. Daarna ging het opnieuw beter met de Sloveen, maar nu zou de Sloveen opnieuw kampen met mentale problemen. Gian Piero Gasperini, de trainer van Atalanta, gaf meer uitleg over Ilicic bij Sky Sport Italia. "Het is een heel onvoorspelbare kwestie. Ons brein is van binnen zoals een jungle. We hebben samen al mooie momenten beleefd en we zullen hem altijd blijven bijstaan. Zo'n zaken overstijgen het voetbal", aldus Gasperini.