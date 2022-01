📷 Speler van Manchester City toont verwondingen: 'Geen overdreven intensiteit oordeelde VAR'

Manchester City morste zaterdagavond met de punten en speelde 1-1 gelijk op bezoek bij Southampton.

Op de 23ste speeldag in de Premier League bleef Manchester City in Southampton steken op een 1-1-gelijkspel. De ploeg van KDB had de voorbije 12 keer gewonnen in de Premier League.

Het was al een stuk in de tweede helft toen Aymeric Laporte op aangeven van De Bruyne voor de gelijkmaker zorgde. Op zich al een succes, want hij had een brutale tackle gekregen van Stuart Armstrong.

Op sociale media toonde Laporte achteraf de schade, maar de VAR oordeelde dat er ‘geen overdreven intensiteit in de tackle zat’.