AA Gent verkeert in spitsennood, maar haalt wellicht geen nieuwkomer in huis: "We hebben onze beperkingen"

Met Tarik Tissoudali op de Afrika Cup, Laurent Depoitre in de lappenmand en Ilombe Mboyo met extrasportieve muizenissen verkeert AA Gent in spitsennood. Desondanks zullen de Buffalo's tijdens de wintermercato wellicht geen nieuwe aanvaller meer aantrekken.

Dat vertelde Hein Vanhaezebrouck maandagochtend op zijn persconferentie daags voor de wedstrijd tegen KV Oostende. "We hebben onze beperkingen. De opties en de mogelijkheden moeten daar zijn. Daar kan je over blijven zeuren, maar dat haalt niets uit", aldus de T1 van AA Gent. "Dan doe je gewoon verder met de kern waarover je beschikt."

"In de zomer hebben we onszelf uit de nood proberen te helpen door wat minder grote namen te halen. Vooral omdat we niet wisten hoe het met Laurent Depoitre gesteld was. Achteraf bekeken werd onze kern daardoor uiteindelijk zelfs te groot. Dat willen we nu absoluut vermijden."

"Als we iemand halen, moet dat een versterking zijn. Liefst onmiddellijk en anders zeker in de toekomst. We zijn dus op zoek naar jongere spelers, maar nogmaals: ze moeten voor handen zijn, willen komen én financieel haalbaar zijn", besluit Hein Vanhaezebrouck.