Onaangename vaststelling voor Karim Benzema: tijdens wedstrijd werd in zijn woning ingebroken

Je zal zoals Karim Benzema maar eens een wedstrijdje gaan spelen en dan tot de vaststelling komen dat in de tussentijd in je woning is ingebroken. De Fransman heeft het wat dat betreft niet getroffen, want het overkwam hem al eerder.

Sportief was het al geen schitterende zondag voor Benzema. In de thuiswedstrijd tegen Elche trapte Benzema na ruim een halfuur een elfmeter tegen de dwarsligger. Later in de wedstrijd liep de aanvaller een dijbeenblessure op: de Serviër Luka Jovińá kwam hem in de 58ste minuut vervangen. Real Madrid kon in extremis een nederlaag afwenden, maar geraakte wel niet verder dan een 2-2.

Buit niet bekend

Er volgde nog meer slecht nieuws voor Benzema: volgens 20 Minutos werd tijdens de wedstrijd in zijn woning ingebroken. Een groep dieven zou via de tuin zijn huis zijn binnengedrongen op een moment dat er niemand aanwezig was. Het is niet bekend wat er precies gestolen is.

Het zal Benzema alvast doen terugdenken aan die andere nare herinnering uit 2019. Toen werd bij hem ingebroken terwijl de Clasico aan de gang was.