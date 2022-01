Essevee voor cruciale week: "Pittig, maar zo heb ik het graag" en "In gevarenzone zijn alle matchen belangrijk"

Zulte Waregem verloor met 3-1 bij Cercle Brugge en moet daardoor nog steeds naar beneden kijken. Er komt een cruciale week aan voor Essevee.

"We schieten onszelf in de voet met die vroege penalty en door vlak voor rust een tweede goal te pakken", aldus Timmy Simons na de nederlaag bij Cercle Brugge.

"We hadden tussenin een aantal kansjes met Jelle en Zinho, maar we scoren niet. Op naar de volgende wedstrijd tegen OH Leuven."

Corona

Het waren geen makkelijke weken voor Essevee, ook door het coronavirus: "De ministage in Tubeke hebben we moeten aflassen en de wedstrijd tegen Oostende laten uitstellen. Dat maakt het niet makkelijk."

"Nu zitten we meteen in een pittige week met drie matchen op een week. Pittig, maar zo heb ik het graag. Alle wedstrijden zijn belangrijk omdat we nog in de gevarenzone staan."