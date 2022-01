Nordin Jbari heeft duidelijke suggestie voor Club-coach Schreuder en merkt verandering op in spel van Mignolet

Simon Mignolet moet niet vrolijk worden van het aantal tegendoelpunten dit seizoen. Voor Club en zijn coach Alfred Schreuder is het absoluut een kwestie om zich over te buigen. Nordin Jbari, analist en tevens ex-speler van Club Brugge, komt met een suggestige.

"Zet Balanta terug in de ploeg en Mata in de driemansverdediging in plaats van zijn huidige positie als rechterwingback", raadt Jbari Schreuder aan in Het Nieuwsblad. "Schreuder is een trainer van de Hollandse school en die heeft zijn flankspelers graag hoog om te pressen. Zijn filosofie is mooi, maar hij moet oppassen dat hij de Belgische competitie niet onderschat. Je hebt een solide defensieve structuur nodig."

Uit het gelijkspel op Sclessin vallen er dan ook lessen te trekken. "Club heeft tegen Standard niet slecht gespeeld, maar de flanken waren boulevards. Nsoki was het noorden kwijt, hij leek meer linksback dan centrumverdediger. Een driemansdefensie is sterk, maar zet er dan Mata in. Mata is in staat om grote ruimtes te bestrijken en aanvallers terug te halen."

Met Balanta betere pressing

Jbari is dus ook een voorstander van een basisplaats voor Balanta. "Een trainer als Schreuder kiest op het middenveld voor iemand als Rits, die vooral kwaliteiten heeft in balbezit. Maar het middenveld moet agressiever pressen en dus zou ik Balanta opnieuw in de ploeg brengen. Balanta kan ook beter de passlijnen afsnijden."

Bij een hoog aantal tegendoelpunten, wordt er ook al sneller naar de doelman gekeken. "Is het je al opgevallen dat Mignolet de laatste tijd veel minder hoog staat dan voorheen? Sinds zijn twee fouten in de heenmatch tegen Standard is hij voorzichtiger geworden. Maar als je naar de Hollandse filosofie wil voetballen, móet je keeper hoog durven spelen."