Roemrijke club moet vrezen voor drie jaar Europese verbanning

Sporting Portugal dreigt voor drie seizoenen verbannen te worden van de Europese velden. Voor 31 januari moet het bewijs van een betaling aan Sampdoria op tafel liggen.

Het ultimatum is het gevolg van een uitspraak van de UEFA-beroepscommissie, die het protest van Sporting had afgewezen. De Portugese club had geageerd tegen de claim van Sampdoria. De Italiaanse club vond dat het recht had op een deel van de transfersom van Bruno Fernandes na diens overstap naar Manchester United.

Sampdoria kreeg van de UEFA het gelijk aan z'n zijde, maar wachtte op de 5,5 miljoen euro. Sporting moet nu voor 31 januari het bewijs leveren dat dat bedrag is overgemaakt. Als de Portugezen in gebreke blijven, dan worden ze voor drie jaar verbannen van de Europese velden.