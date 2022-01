Fifa-baas Infantino: "WK om de twee jaar zal Afrikaanse migranten redden die nu nog op zee sterven"

FIFA-baas Gianni Infantino heeft heel veel goede hoop dat een WK om de twee jaar goed zou zijn voor de wereld.

Zoals algemeen geweten, is het organiseren van een WK om de twee jaar een van de projecten van Gianni Infantino. En de voorzitter van de FIFA wil er alles aan doen om zijn slag thuis te halen. Tijdens de Raad van Europa in Straatsburg kwam Infantino spreken en hij haalde enkele argumenten naar boven die de voetbalwereld (en die niet alleen) verbijsterd achter lieten.

"We zien dat het voetbal zich ontwikkelt in een richting waarbij enkelen alles hebben en de meesten niets", begon hij (so far, so good). "We moeten manieren vinden om de hele wereld erbij te betrekken en de Afrikanen hoop te geven zodat ze niet de Middellandse Zee hoeven over te steken op zoek naar een beter leven, maar waarschijnlijker de dood zullen tegenkomen op zee. We moeten kansen geven", klinkt het.

Het WK voetbal om de twee jaar laten plaatsvinden om de massale Afrikaanse emigratie, met alle tragedies erbij, te laten stoppen... Laat ons dan elk jaar een WK organiseren zodat het Israëlisch-Palestijns conflict opgelost zal worden en de klimaatopwarming tegelijkertijd opgelost zal zijn?