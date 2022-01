Kalendercommissie heeft nieuwe datum voor wedstrijden van KVM, Genk, OHL, Zulte en KVO

Drie uitgestelde wedstrijden uit de Jupiler Pro League hebben woensdagavond een nieuwe datum gekregen.

Het eerste inhaalmoment is woensdag 09/02, dan speelt Zulte Waregem tegen KV Oostende om 18u45. Later op de avond gaat Racing Genk op bezoek bij OHL (21u). Zulte Waregem liet het duel tegen Oostende uitstellen wegens coronaperikelen, Racing Genk had gevraagd om hun wedstrijd uit te stellen wegens interlandverplichtingen van veel spelers.

Dan is er ook nog Racing Genk tegen KV Mechelen, dat op woensdag 16/02 gespeeld zal worden om 18u45. Dat duel werd eerst vooruitgeschoven naar vorige week maar KV Mechelen zat toen met twee besmette doelmannen en ook nog heel wat andere spelers die met corona zaten. In plaats van het duel op een vooruitgeschoven datum te spelen (door de interlandverplichtingen bij de spelers van Genk), is het nu dus achteruit geschoven.