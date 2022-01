OFFICIEEL: Voormalige winger van AA Gent krijgt kans in Premier League

Het in de Premier League tegen degradatie vechtende Watford FC heeft zich woensdagavond versterkt met Samuel Kalu.

Die naam doet ongetwijfeld een belletje rinkelen. De Nigeriaanse aanvaller was namelijk anderhalf jaar speler bij AA Gent en in het seizoen 2017/2018 goed voor 6 doelpunten en 7 assists. Als 21-jarige beloftevolle winger trok hij voor 8,5 miljoen naar Bordeaux in de Ligue 1.

Daar was hij in het begin wel basisspeler maar zijn statistieken lieten te wensen over met nooit meer dan 5 doelpunten of assists. Dit seizoen moest hij het vooral stellen met invalbeurten of werd hij zelfs niet geselecteerd waarop besloten werd dat hij mocht beschikken.

Watford kan in het aanvallende compartiment elke versterking gebruiken. The Hornets hebben met Emmanuel Dennis al een Nigeriaan in de spits lopen en strijden volop tegen degradatie. Na 20 speeldagen staat Watford op de voorlaatste plaats in de Premier League.