Rabbi Matondo, de wervelwind die ooit met De Bruyne en Kompany trainde: "Helaas voor Yves kwam ik mijn belofte pas na onder de nieuwe trainer"

In het begin van het seizoen kampte Rabbi Matondo (21) met conditionele achterstand. Eens die was weggewerkt, ging het hard voor Matondo én Cercle Brugge. De Welshe wervelwind is een van de drijvende krachten achter de opmars van Cercle Brugge.

Woensdagavond gaat Cercle Brugge, dat boordevol vertrouwen zit na de 21 op 24, op bezoek bij Anderlecht. Het wordt voor Matondo een weerzien met Vincent Kompany, de man met wie hij in 2018 samen op het trainingsveld stond. "Bij Manchester City liet Pep Guardiola me een korte periode meetrainen met de A-ploeg in de voorbereiding. Allemaal legendes: Kompany, De Bruyne, Agüero. Guardiola vertelde ons dat we de beste versie van onszelf moesten zijn om te kunnen opboksen tegen al die vedetten", vertelt Matondo in HLN. Dit seizoen wordt Matondo door Schalke 04 uitgeleend aan de Vereniging. Daar ontbond hij vooral de laatste maanden zijn duivels. "Ik kreeg bij Cercle de tijd om conditioneel op niveau te komen, maar ik zei constant tegen coach Yves dat een hele reeks doelpunten zouden volgen als ik er eentje zou binnentrappen. Helaas maakte ik mijn eerste goal pas in zijn laatste match. Onder de nieuwe coach ben ik mijn belofte wel nagekomen."





Volg Anderlecht - Cercle Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.