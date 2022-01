Grote tegenslag voor ex-Genkspeler Ianis Hagi

Ianis Hagi (23) raakte geblesseerd in de wedstrijd van Glasgow Rangers tegen Aberdeen en werd geopereerd aan zijn knie. Slecht nieuws voor de voormalige Genkspeler: Hagi zou volgens sport.ru last hebben van een gewrichtsbandruptuur en maandenlang afwezig zijn. Hij zal dit seizoen hoogstwaarschijnlijk niet meer in actie komen.

Ianis Hagi zal dan ook de wedstrijden van Roemenië in de Nations League in juni moeten missen.

New Romania manager Edi Iordănescu on the absence of Ianis Hagi for the Nations League campaign 🗣:



“An important loss, because Ianis has become a certainty. We are affected but we are at his side. We have to be patient so that his presence again becomes a gain"#RangersFC https://t.co/5EZgAH7Io0