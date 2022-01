🎥 Zo wordt Théo Bongonda ontgroend bij Congolese nationale ploeg

Op zijn 26ste lijkt Théo Bongonda zijn Rode Duivel-droom voorgoed op te bergen. De winger van Racing Genk is op dit moment op oefenkamp met de nationale ploeg van Congo, in Bahrein.

In Bahrein wil Congo, waar Hector Cuper bondscoach is, zich optimaal voorbereiden voor de barrages van het WK. Eind maart moet Congo tegen een nog te bepalen tegenstander in een heen- en terugwedstrijd strijden voor een WK-ticket voor Qatar.

Op Twitter circuleert een filmpje waarin te zien is hoe Bongonda ontgroend word bij de nationale ploeg. Het gaat er alvast een stuk expressiever en luider aan toe dan wat we in onze contreien gewend zijn.

Bekijk hieronder de amusante beelden.