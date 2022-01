🎥 Bruggeling brengt Canada een stap dichter bij het WK

Canada beging vannacht geen misstap op het veld van Honduras. Buchanan leidde de 0-1 in, Jonathan David besliste de partij. Het WK-ticket voor Qatar ligt nu echt binnen handbereik voor de Canadezen.

Al na tien minuten speelde rolde de aanwinst van Club Brugge de rechterflank op. Met enkele fraaie overstapjes omspeelde Buchanan zijn bewaker. Vanop de achterlijn bracht hij het leer hard voor doel, waar Maldonado zijn eigen doelman verschalkte.

Met nog een kwartier op de klok stelde ex-Buffalo Jonathan David de zege veilig. Tajon Buchanan speelde de hele partij, Iké Ugbo (Racing Genk) bleef op de bank.

TAJON BUCHANAN šŸ‡ØšŸ‡¦



The Club Brugge star forces an own goal in Canada's World Cup qualifying match against Honduras pic.twitter.com/cZhofI3ZAZ — CBC Sports (@cbcsports) January 28, 2022

Na negen speeldagen is Canada nog steeds leider in de WK-kwalificatiepoule van de CONCACAF. Canada kan geschiedenis schrijven door zich te plaatsen voor het WK in Qatar. Het is immers van Mexico 1986 dat de Canadezen van de partij waren op het WK. Zondag wacht de topper tegen de Verenigde Staten, dat een punt minder telt.