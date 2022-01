Luka Elsner legt zijn focus op de wedstrijd tegen KV Mechelen : "Ik weet dat KV Mechelen een zeer goede ploeg is die gemakkelijk kan scoren"

Luka Elsner blikte op de wekelijkse persconferentie van Standard vooruit naar de wedstrijd tegen KV Mechelen. Hij weet dat het geen gemakkelijke tegenstander is om te bekampen.

Luka Elsner zal normaal gesproken op zijn hele groep kunnen rekenen voor de wedstrijd tegen KV Mechelen deze zondag. "Renaud Emond kreeg een tik, maar hij herstelt beetje bij beetje en het is veel beter dan gisteren. We zullen morgen zien of hij fit is om de training te volbrengen. De prognose is goed voor zondag. We hadden ook wat problemen met Laurent Henkinet die een polsblessure heeft, maar hij hervat de training. Joachim Van Damme had een kleine contractuur, maar is herstellend. Kostas Laifis had een beetje pijn, maar voor zondag is het oké. Damjan Pavlovic traint normaal, verklaarde de coach van Standard de Liège op een persconferentie.

De Rouches willen een reeks neerzetten en voor een tweede winstmatch op rij gaan. "We moeten gefocust blijven op Mechelen. De kracht die in deze groep begint te verschijnen, moet op de wedstrijd van zondag worden gericht. We mogen geen etappes overslaan. We moeten niet denken aan de overwinning tegen Eupen of het klassement. "

Mechelen speelde tot nu toe slechts één competitiewedstrijd in 2022. Het was 23 januari thuis tegen Anderlecht (0-1). "Ik weet niet goed wat ik van dit team moet denken. Hoe fris zijn ze fysiek? Zal het gebrek aan tempo hun parte spelen? Zullen ze frisser zijn dan wij die deze week een derde wedstrijd spelen? Maar ik weet dat Mechelen een zeer goede ploeg die twee of drie kansen aan elkaar kan rijgen en gemakkelijk kan scoren", besloot Elsner.