Marouane Fellaini werd door Rode Duivel gebeld om EK te spelen: "Waren genoeg topspelers"

Op het EK vorig jaar was Marouane Fellaini niet van de partij, maar naar eigen zeggen probeerden spelers hem wel te overtuigen om mee te spelen.

Roberto Martinez selecteerde Marouane Fellaini niet voor het EK van afgelopen zomer. Heel wat fans hadden stiekem gehoopt dat de bondscoach dat wel zou doen.

In een interview met La Dernière Heure zegt dat Eden Hazard hem opbelde om toch mee te gaan naar het EK. “Eden probeerde me te overtuigen om terug te komen, maar ik zei hem dat er genoeg topspelers waren en dat ze me niet nodig hadden”, vertelt Fellaini.

Fellaini voegt eraan toe dat hij geen starter zou geweest zijn, maar wel had kunnen leven met de rol van invaller. “Soms moet je gewoon een bladzijde omslaan”, klinkt het nog.