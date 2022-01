OFFICIEEL: RWDM ziet linksachter vertrekken naar Ijsland

RWDM toonde zich al erg actief op de transfermarkt. Vrijdag nam de fusieploeg afscheid van Bryan Van Den Bogaert.

Bryan Van Den Bogaert (30) verlaat RWDM en gaat de kleuren verdedigen van KA Akureyri, een Ijslandse eersteklasser. Bij Akureyri vindt Van Den Bogaert met Sebastiaan Brebels nog een landgenoot terug in de selectie. Coach is Arnar Gretarsson, die als speler nog het mooie weer maakte in Lokeren.

Van Den Bogaert speelde sinds de zomer van 2020 voor RWDM. Voordien was de linksachter aan de slag bij onder meer Antwerp, Heist en Westerlo. Hij zette zopas zijn kribbel bij KA Akureyri onder een contract voor één seizoen.