Tom Saintfiet: koning in Gambia, onbemind in België: "Ik ga echt niet bedelen om een Belgische club"

Vanavond speelt gastland Kameroen zijn kwartfinale van de Africa Cup tegen Gambia, het nummer 150 op de FIFA-ranking. Tom Saintfiet maakt zich als bondscoach van de Scorpions onsterfelijk.

De kwalificatie voor de tweede ronde was al historisch en in de achtste finales ging Guinee voor de bijl. Opmerkelijk, zeker als je weet dat heel wat spelers met de gevolgen van een voedselvergiftiging kampten. "Een van mijn spelers lag aan een infuus, de bloeddruk van een andere speler zakte zo ver dat het levensbedreigend werd. Mijn linksachter speelt in de vijfde klasse in Zwitserland, mijn rechtsback speelt in de vierde afdeling in Denemarken", vertelt Saintfiet aan HLN.

"Er staat een team, ze weten wat ze moeten doen en voeren dat gedisciplineerd uit. Ze hebben dit nog nooit meegemaakt en zullen het ook nooit meer meemaken."

Tom Saintfiet behaalde in heel wat extoische landen successen, maar in België blijft de deur vooralsnog gesloten voor hem. Vroeger was het een ergernis, nu berust hij erin. "Het blijft kriebelen, maar het zal niet bij om het even welke club zijn. In het verleden was ik er dicht bij, maar toen werden er vreemde keuzes gemaakt. Keuzes die de voorbije maanden wel verklaard werden door Propere Handen. In 2014 koos OHL voor Leko, iemand die nog nooit trainer was geweest. Ik wil graag aan de slag gaan bij een Belgische club, maar ik ga er niet om bedelen."