Anderlecht heeft een duidelijk probleem tegen ploegen die druk zetten en heeft er geen oplossingen voor

Het is geen toeval meer: Anderlecht heeft geen oplossingen tegen kort opzittende ploegen. De Brusselaars vinden geen oplossing als er weinig ruimte is om te voetballen.

Twee nederlagen tegen Union, gelijke spelen tegen STVV en Oostende, een nederlaag tegen Cercle Brugge... Nee, geen toeval, want elk van die ploegen liet Anderlecht weinig tijd om op te bouwen. En als dat gebeurt, heeft paars-wit geen mensen die een degelijke verdediging uit verband kunnen spelen.

Er wordt te veel gelopen met de bal terwijl de balcirculatie in zo'n geval veel sneller moet zijn. Olsson, Zirkzee, Verschaeren... allemaal bezondigen ze zich daaraan. Is het een geval van kwaliteit? Dat betwijfelen we, want het zijn technisch toch allemaal begenadigde voetballers.

Onder de druk uitvoetballen is een probleem geworden voor de mannen van Vincent Kompany. Dat komt ook omdat zijn spitsen niet meteen het profiel hebben om een bal vast te houden. Zirkzee heeft daar progressie in gemaakt en wint al meer duels, maar zowel hij als Kouamé zijn eerder spitsen die de ruimte opzoeken. Net als Raman en Amuzu.

De creativiteit van Verschaeren en Refaelov komt er ook steeds minder uit. Als zij goed afgedekt worden... En dan zijn er nog de zwakke schakels in het elftal. Magallan mag dan wel een goede verdediger zijn, maar opbouwend heb je er weinig aan. En als Murillo er niet is, heeft Anderlecht duidelijk een probleem op de rechtsback.

Vincent Kompany kent die problemen ook en werkt daar hard aan, maar zijn ploeg hervalt telkens in hetzelfde stramien. Te weinig duelkracht voorin betekent ook dat ze de lange bal - als ze dat al zouden willen - niet kunnen hanteren. Gaat er de komende 18u nog iets gebeuren in het Lotto Park? We vermoeden van niet. Het zal roeien worden met de riemen die ze hebben.