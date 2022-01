Eerste horde genomen voor deal tussen STVV en Standard

Standard en STVV zijn bezig de vete rond de zaak Edmilson aan het oplossen. Een eerste horde is daarbij genomen.

STVV mikt op twee transfers en een bedrag van om en bij het miljoen euro om de strijdbijl te begraven in de zaak Edmilson.

Volgens Het Nieuwsblad is de deal rond de 19-jarige Ameen Al-Dakhil helemaal rond en maakt hij definitief de overstap van Standard naar STVV.

Ook het dossier van Joao Klauss zou in een definitieve fase zitten, maar daar is nog geen witte rook over. STVV zou het huurcontract van Hoffenheim overnemen.