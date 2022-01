OFFICIEEL: Club Brugge rondt transfer Van der Brempt af

Wat al sinds vrijdag duidelijk was: Ignace Van der Brempt verlaat Club Brugge voor Red Bull Salzburg. De 19-jarige aanvaller gaat er zijn geluk beproeven bij de leider in de Oostenrijkse competitie.

Salzburg is dé topclub in Oostenrijk en speelde voorbije acht seizoenen kampioen. Ook dit seizoen zijn ze zonder problemen op weg naar de titel. Van der Brempt (19) maakte in 2019 de stap van Club NXT naar de Brugse A-kern.

De Belgische belofteninternational kwam dit seizoen 20 keer in actie voor Blauw-Zwart. Van der Brempt versiert nu een mooie transfer.