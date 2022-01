Na zijn schitterende invalsbeurt voor Beerschot: Sebaoui verdiende nog maar... 125 euro (maar daar gaat verandering in komen)

Ilias Sebaoui hielp Beerschot afgelopen weekend nog aan punt met een schitterende invalbeurt. Zowat het enige lichtpuntje bij de Ratten dit seizoen, maar de jonge aanvaller heeft nog steeds geen profcontract.

Sebaoui zou - omdat hij nog steeds maar ingeschreven staat als jeugdspeler - nog maar 125 euro verdiend hebben dit seizoen, weet GvA. Maar daar gaat verandering in komen. De jeugdspeler mocht al negen keer in de wedstrijdselectie zitten en traint al een heel seizoen mee met de A-kern. Zijn ontwikkeling is ook het bestuur niet ontgaan.

Daar willen ze hem nu zijn eerste profcontract aanbieden. De 20-jarige aanvallende middenvelder lijkt de komende weken ook op meer kansen te kunnen rekenen. Zeker als Raphael Holzhauser nog vertrekt. De Oostenrijker zou bij een goed bod vandaag nog mogen beschikken omdat hij gratis mag vertrekken indien Beerschot degradeert.