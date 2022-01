Lommel haalt ervaren offensieve middenvelder in huis

Lommel telt amper twee punten meer dan hekkensluiter Virton in 1B en moet alle zeilen bijzetten om degradatie te ontlopen. Eerder op de dag stelden de Noord-Limburgers Théo Pierrot voor en nu is het de beurt aan Bryan Smeets. De 29-jarige offensieve middenvelder komt over van Sparta Rotterdam.

Bryan Smeets was een vaste waarde bij de Eredivisionist, die onlangs Arno Verschueren wegplukte in Lommel. Smeets begon 18 keer in de basis bij de Rotterdammers en was daarin goed voor twee doelpunten en twee assists. Het contract van Smeets loopt af aan het einde van het seizoen, waardoor Lommel een (beperkte) transfersom moet ophoesten voor de ervaren spelmaker. Smeets heeft net geen 100 wedstrijden in de Eredivisie en meer dan 200 wedstrijden in de Eerste Divisie op de teller. Met zijn ervaring moet hij de jonge bende van Lommel op sleeptouw nemen.