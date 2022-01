OFFICIEEL: Waasland-Beveren laat spits vertrekken naar Excelsior Virton

Jordan Faucher zat bij Waasland-Beveren op een zijspoor. Sinds half september kwam de ex-spits van Antwerp niet meer in actie bij de Leeuwen.

Waasland-Beveren laat weten dat Jordan Faucher (30) voor de rest van het seizoen uitgeleend wordt aan reeksgenoot Excelsior Virton, de hekkensluiter in 1B.

Faucher kwam in de zomer van 2020 over van Xanthi en speelde 22 officiële wedstrijden voor Waasland-Beveren, waarin hij goed was voor vier doelpunten en een assist. Zijn contract op de Freethiel loopt overigens af aan het einde van het seizoen, waardoor hij transfervrij kan opstappen eind juni.