Recordaankoop Sowah is alweer (op huurbasis) weg bij Club: "Miscasting, dan doe je aan kapitaalsvernietiging"

Kamal Sowah was in augustus de recordaankoop van Club Brugge. Nu is hij alweer weer weg: de 'man van negen miljoen' gaat op huurbasis bij AZ Alkmaar voetballen. Wat valt daar nu van te maken? Wesley Sonck is hard voor Club Brugge.

De transfer van Sowah kwam aan bod in Extra Time. Een speler na enkele maanden al laten gaan, nadat je eerst negen miljoen euro voor hem op tafel hebt gelegd: bizar, toch? "Dat is inderdaad veel geld, maar als je hem zag spelen bij OHL... Je denkt toch ook dat hij de competitie kent en dat het bij een betere club dan beter zal gaan", probeert Sonck zich te vinden in de redenering van Club om de Ghanees te gaan halen bij Leicester.

Stap hogerop

Voor die stap hogerop is Sowah dan toch nog niet klaar gebleken. "Ik heb het er daarstraks met Karel Geraerts, te gast in Extra Time, over gehad: voetballen bij OHL of bij een topclub is helemaal anders. Dat is misschien moeilijk voor hem geweest."

Het moet ook gezegd: bij OHL opereerde hij van op de flank in steun van diepe spits Henry. Club gebruikte hem niet op die manier. "Ik noem dat miscasting. Ploegen miskijken zich daar op. Je zoekt een bepaald profiel, je hebt dat dan, maar dan zet je hem niet op die plaats. Dan doe je aan een soort kapitaalsvernietiging. Bij AZ zal Sowah in een 4-3-3 terechtkomen. Waar gaat hij daar spelen?"