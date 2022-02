Wat met Club Brugge? "Opfrisbeurt nodig" en "Oude wijn in nieuwe zakken"

Club Brugge deed op transfer deadline day nog een aantal interessante transfers. Maar of zij voor de verandering gaan zorgen? Dat is nog maar de vraag.

Gert Verheyen was de voorbije dagen al flink kritisch geweest voor de aankooppolitiek van Club Brugge, zoveel is duidelijk.

"Bij Nsoki leek het geen gebrek aan concentratie meer, wel twijfel aan zichzelf. Club heeft een opfrisbeurt nodig", klonk het in Het Nieuwsblad.

Vorm

"Misschien met geslaagde transfers. Sorry, van alle transfers van vorige zomer is alleen Hendry… oké. Of zie jij er nog? Die ploeg heeft iets nieuws nodig."

"De coachwissel? In hun huidige vorm is dat oude wijn in nieuwe zakken. En van een aantal vraag je je af of ze nog de vorm van weleer kunnen bereiken."