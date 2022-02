Debat van de week: deze clubs halen play-off 1 - en wie houdt Union nog van de titel?

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen is begonnen!

Vorige week polsten we naar de kanshebbers op de play-offs, omdat de top-4 zich wat had onderscheiden van de andere clubs. U was daarin duidelijk: de huidige top-4 lijkt het volgens u te gaan halen om uiteindelijk in play-off 1 te zullen terechtkomen. Deze week polsen we even naar het sprookje van Union, dat stilaan toch verder en verder aan het gaan is. 7 op 9 tegen Genk, Club Brugge en Anderlecht: alweer een test doorstaan ... Kan er nog iemand Union van de titel houden? De punten worden na 34 speeldagen weliswaar door twee gedeeld, maar de Brusselaars zijn voorlopig niet te versagen. ​Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie houdt Union van de titel? Club Brugge 40% Antwerp 37% Anderlecht 6% Charleroi 0% Gent 0% Niemand 17% Nog een andere ploeg (laat in reacties weten wie) 0%