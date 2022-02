Hoe KV Mechelen zijn nieuwe spits kon strikken: "Individueel is hij de beste, maar hij is geen ploegspeler"

KV Mechelen haalde op 31 januari op de valreep nog een nieuwe spits. Het huurt Elie Youan van het Zwitserse St. Gallen. Daar vond hij vlotjes de weg naar doel en bij de fans van de club was het een verrassing dat hij vertrok, zeker op uitleenbasis.

Christian Brägger van de Zwitserse krant St. Galler Tagblatt geeft meer uitleg in GvA. "De exacte reden ken ik niet, maar het is goed mogelijk dat een verschil in visie met de coach hem richting de uitgang heeft geduwd. Peter Zeidler is een trainer die vooral hamert op het belang van collectief. Youan daarentegen is meer een individualist. Individueel was hij de beste, maar hij is geen ploegspeler", zegt Brägger.

"Hij is een beetje verliefd op de bal en speelt soms met oogkleppen op. Dat leidde wel eens tot frustraties, maar zijn individuele klasse maakte veel goed. Zo maakte hij het team op zijn manier beter. Anderzijds heeft St. Gallen deze winter veel nieuwe aanvallende spelers gehaald. Misschien voelde Youan zich bedreigd in zijn positie en heeft hij daarom aangedrongen op een vertrek.”