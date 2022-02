Geraerts over 'het brein van Union': "Hij is zo slim, met hem kan je naar de oorlog"

Union SG ziet deze zomer Deniz Undav vertrekken, maar zal wel nog meer sleutelposities moeten invullen. De Deen Casper Nielsen zal immers ook zo goed als zeker vertrekken. En dat wordt nog moeilijker om op te vangen.

Nielsen is immers de motor van Union. De middenvelder speelt momenteel als 6, maar is aanvallend ingesteld. "Als hij kan trappen, dan is het 7 van de 10 keer op doel", zegt Karel Geraerts bij Extra Time. "Hij is een complete voetballer. Hij is fysiek sterk en snel met de bal aan de voet."



"En heel interessant voor ons als coaches: hij is zó slim. Hij staat vaak op de goeie plaats. We hechten er veel belang aan waar en wanneer we druk gaan zetten en dat weet hij perfect, ook in functie van de tegenstander. Hij denkt constant mee op het veld."

Nielsen speelde zondag zelfs even door met krampen in beide benen. "Het is een jongen die er altijd 100 procent voor gaat, ook op training, elke dag weer. Dat is ongelooflijk. Met hem kun je naar de oorlog. Hij kan zó goed voetballen."