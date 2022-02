Oefenen Rode Duivels tegen grootmacht uit Zuid-Amerika voor WK in Qatar?

De kans is groot dat de Rode Duivels voor het WK in Qatar tegen een absolute grootmacht zullen oefenen.

We weten al dat de Rode Duivels in maart zullen spelen tegen Ierland in Dublin en ze daarna in de Nations League tegen Nederland, Polen en Wales zullen spelen. Maar voor het WK is er nog geen concrete oefenwedstrijd vastgelegd ter voorbereiding.

Volgens TNT Sports Argentina zou de Argentijnse voetbalbond aan het werken zijn om oefenwedstrijden vast te leggen tegen Denemarken, Portugal en.. België. Het zou gaan om wedstrijden die ofwel in juni ofwel in september gespeeld zullen worden. Verdere details zijn nog niet bekend.

Het zou de Rode Duivels alleszins de kans geven om revanche te nemen voor de verloren kwartfinale op het WK van 2014 in Brazilië. Toen won Argentinië met 1-0 na een doelpunt van Higuain.