De Condé legt uit waarom Ugbo niet slaagde bij Genk: "Geen enkel moment drive getoond"

Geen inkomende transfers, maar wel drie opvallende namen die vertrokken bij Genk afgelopen mercato. Waaronder Iké Ugbo, de spits die met veel hoop was binnengehaald, maar die weinig kon tonen.

Dimitri De Condé, Head of Football bij Genk, weet hoe dat komt. ''Iké had het heel moeilijk met het feit dat Onuachu niet vertrokken is in de zomer. Bij een club op dit niveau zijn er minstens twee sterke spitsen, Iké heeft bij ons op geen enkel moment de drive getoond om te willen slagen", zegt hij in HLN.

Genk denkt genoeg gewapend te zijn op die positie. "Er mocht iets meer peper in zitten bij hem, dat misten we. Met Joseph Paintsil en de jonge András Németh hebben we twee jongens achter Paul die er wél voor willen gaan. En als Feyenoord de optie van Cyriel Dessers niet licht, dan is hij hier volgend seizoen opnieuw meer dan welkom."