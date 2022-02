Ze konden niet om hem heen: Kevin De Bruyne is speler van de maand bij leider in de Premier League

Natuurlijk is Kevin De Bruyne de speler van de maand, kondigt Manchester City aan via zijn sociale media. Gezien zijn prestaties van de voorbije weken leidde het amper twijfel. Fans krijgen zo ook de kans om een gesigneerd t-shirt van De Bruyne te winnen.

Your January @etihad Player of the Month is of course, @DeBruyneKev! 👑🔥



Win his signed shirt! ⬇️



