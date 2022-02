Van Crombrugge zijn analyse was hard: "We hadden controle, maar domineerden niet! We creëerden weer amper iets"

Hendrik Van Crombrugge baalde donderdagavond als een stekker. Drie of vier keer zag hij Eupen in zijn zestien verschijnen en ze konden er twee goals als resultaat voor neerleggen. De doelman en kapitein was erg streng voor het geleverde spel van Anderlecht.

"Ik ben blij met het resultaat, maar erg ongelukkig met de prestatie", zei hij. "We hadden de wedstrijd dan wel onder controle, maar we domineerden niet en we creëerden amper kansen", was zijn analyse toch wel anders dan die van zijn coach. "We moeten onze durf en creativiteit terugvinden. We speelden dan wel tegen een heel laag blok, maar we kunnen veel beter dan we hebben laten zien."

Van Crombrugge zelf kon wel weinig doen aan de twee goals. Eén was op penalty na een fout van Mykhaylichenko, de andere was een afgeweken schot van Stef Peeters. “En weer werd het schot van Peeters van richting veranderd. Het is niet de eerste keer. Het is ongelooflijk hoeveel pech we dit seizoen hebben op zulke fasen.