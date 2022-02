Ryan Sanusi weigert handdoek in de ring te gooien: "We komen niet over de hele lijn tekort"

Na de zege tegen OHL was de hoop even terug bij Beerschot. Een één op zes later tegen dichtste concurrenten Seraing en Zulte Waregem lijkt Operatie Redding stilaan een mission impossible.

Aanvoerder Ryan Sanusi weigert de handdoek in de ring te gooien. "We moeten nog geloven in het behoud. Als je dat geloof verliest, is het gedaan", vertelt de middenvelder in HLN. "De opdracht wordt steeds moeilijker, maar niet onmogelijk. Het is ook niet zo dat we niets voorstellen of over de hele lijn tekortkomen."

"Ik zag in 2022 al een paar hoopgevende punten: Op Gent knokten we ons in de tweede helft terug in de wedstrijd, tegen OHL pakten we een verdiende zege. De nederlaag in Seraing was ongelukkig, maar tegen Zulte Waregem namen we misschien wel onze beste start van de competitie."

Zondag gaan Sanusi en co. op bezoek bij KV Mechelen. Sinds enkele jaren een beladen duel. "Dat wordt weer een stevige uitdaging, maar in 1A is geen enkele wedstrijd op voorhand beslist", besluit de aanvoerder van de Ratten.