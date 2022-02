🎥 Defoe keert terug naar Sunderland

Jermain Defoe is op zijn 39ste teruggekeerd naar oude liefde Sunderland.

Jermain Defoe is een legende in het Engelse voetbal. Hij speelde 362 keer voor Tottenham en scoorde 143 keer. Hij speelde verder ook nog voor West Ham, Sunderland, Portsmouth, Bournemouth, Toronto en Rangers. Op zijn 39ste keert hij terug naar Sunderland, nu voor een avontuur in de League One.

In totaal speelde Defoe al 93 wedstrijden voor Sunderland en daar zullen er dit seizoen wel nog bijkomen. Hij tekende er een contract tot het einde van het seizoen. De wedstrijden die Defoe speelde met Sunderland waren wel allemaal op het hoogste niveau, in de Premier League. Nu zal hij mee moeten strijden voor de promotie naar de Championship.