Beerschot op weg naar 1B? Geloof in toekomst, investering van zeven miljoen euro

Bij Beerschot geloven ze nog in de toekomst, zoveel is duidelijk. Er zal zelfs flink geïnvesteerd worden de komende tijd.

"Beerschot bouwt aan de toekomst met de komst van een nieuw trainingscomplex", klinkt het op de webstek van Beerschot.

7 miljoen euro

Tegen het begin van het seizoen 2023-2024 wil de club een nieuw trainings- en jeugdcomplex bouwen op het Universiteitsplein.

"In totaal zal het nieuwe complex zeven miljoen euro kosten. Dit bedrag wordt netjes verdeeld over de aandeelhouders van Beerschot (volgens de huidige verdeling van de aandelen) en Sport Vlaanderen, dat via een subsidie de andere helft betaalt."