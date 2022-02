Nieuwe nederlaag voor Stuttgart in Bundesliga, Bielefeld gelijk

De 21ste speeldag van de Bundesliga heeft Stuttgart een nieuwe nederlaag opgeleverd.

Het was voor Stuttgart de vijfde nederlaag in zes competitieduels. Nu was Eintracht Frankfurt met 2-3 te sterk. Invaller Ajdin Hrustic trapte Frankfurt met twee goals in de tweede helft naar de zege. Mangala speelde een uurtje mee.

Arminia Bielefeld speelde 1-1 gelijk tegen Borussia Mönchengladbach (1-1). Janni Serra zette de thuisploeg op voorsprong, Alassane Plea maakte de gelijkmaker.

Stuttgart zit in degradatiezorgen na amper 1 punt op 18. Bielefeld telt momenteel vier punten meer dan Stuttgart.