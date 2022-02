Thomas Tuchel test positief op Covid-19

Chelea maakte vandaag bekend dat hun coach positief getest is op Covid-19.

Nu Thomas Tuchel positief getest is op Covid-19, werd de coach van Chelsea in quarantaine geplaatst. De Duitse trainer zat daarom vandaag om 13.30 uur niet op de bank voor de wedstrijd van Chelsea in de zestiende finale van de FA Cup tegen Plymouth.

De 48-jarige Tuchel hoopt heel snel terug te zijn, zodat hij mee kan afreizen naar Abu Dhabi. Daar speelt Chelsea volgende week het WK voor clubs na hun overwinning in de Champions League van vorig seizoen. De Blues verlaten Engeland al heel snel na hun bekerwedstrijd.