Dijkshoorn over Schreuder: "Moet je dat willen, een hoofdcoach die stiekem aan de handdoek van Messi ruikt?"

Alfred Schreuder is de nieuwe coach van Club Brugge. Hij treedt in de voetsporen van Philippe Clement en moet voor een nieuw elan gaan zorgen. Al zijn er natuurlijk ook wel de nodige twijfels.

Ook Nico Dijkshoorn heeft zo wel wat voorbehoud bij de aanstelling van Schreuder, die ook volgens hem toch vooral een ideale en geboren assistent is en misschien dus minder de echte T1 die Club Brugge nodig had.

Geboren assistent

“Hij is een geboren assistent. Hij zou een ongekookte inktvis naar binnen hebben gepeuzeld als iemand van Barcelona het hem had gevraagd”, aldus de columnist in Het Nieuwsblad.

“Moet je dat willen, een hoofdcoach die na de training stiekem aan de handdoek van Messi heeft staan ruiken? Is dat verstandig? Je zou zeggen: ja, want ze zijn gretig. Of nee, want ze zijn erfelijk belast.”