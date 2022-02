Eerste verliespartij voor Club onder Schreuder maar trainer blijft positief: "Het was beter dan afgelopen woensdag"

Het heeft tot februari geduurd maar Club Brugge heeft nu wel voor de eerste keer verloren in eigen huis dit seizoen. Toch wil trainer Schreuder niet te negatief doen over de partij tegen AA Gent.

"We beginnen goed aan de wedstrijd met enkele mogelijkheden maar zien opnieuw dat Gent een goede ploeg is die ongelooflijk gevaarlijk kan zijn in de omschakeling. Het was beter dan vorige woensdag toen we wonnen in Gent, proberen te domineren en als je 3 of 4 mogelijkheden krijgt in één helft is dat prima", opent de Nederlander op de persconferentie na Club Brugge-AA Gent.

Het was misschien wel prima maar toch besloot Schreuder om tijdens de rust tweemaal te wisselen. "We wilden meer tempo in de wedstrijd krijgen met Adamyan in de spits die toch meer de looplijnen induikt. We hebben het geprobeerd maar uiteindelijk is het niet veel beter geworden. Bij het tweede doelpunt staat het 3 vs 3 en verliezen we twee opeenvolgende duels. Dat mag nooit gebeuren...", zucht Schreuder.

© photonews

"Dat is mijn verantwoordelijkheid"

Schreuder zit nu een maand bij Club Brugge en ziet dat het nog niet helemaal loopt zoals hij dat graag wil. "Ik zie wel een ploeg die heel graag wil, al kan ik me voorstellen dat het soms anders lijkt. Maar we zijn nog een beetje aan het zoeken naar het ideale systeem. In de tweede helft heb ik gewisseld naar een viermansdefensie bijvooreeld. Er is veel kwaliteit, veel potentieel. Nu moet het resultaat nog komen en daar ben ik verantwoordelijk voor."

"Maar we maken een positieve evolutie door. Tot nu hadden we nog niet verloren, twee doelpunten tegen gekregen en nu was de eerste helft beter dan vorige woensdag in Gent. Maar we moeten verbeteren en verwachten elke wedstrijd beterschap, ik heb er vertrouwen in dat dat wel zal lukken", besluit hij.