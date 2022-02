Onbegrip in Brugge voor rode kaart Lang: "Dat is gewoon heel fout"

Club Brugge verloor tegen AA Gent voor de eerste keer dit seizoen in eigen huis. Maar vooral de gekke slotfase zal even blijven hangen in Brugge.

Zo kreeg Eder Balanta op twee minuten tijd twee gele kaarten en dus rood. Vijf seconden na de tweede gele kaart voor Balanta, ontving ook Noa Lang een rood karton. Veel ongeloof bij de Nederlander, die verbouwereerd misbaar maakte. Eerst leek het erop dat Lang iets verkeerd gezegd zou hebben tegen scheidsrechter Laforge maar dat ontkennen de spelers van Club Brugge. "Noa heeft absoluut niets gezegd", klinkt het bij De Ketelaere. "Hij zou de hand van Laforge hebben aangeraakt en daardoor rood gekregen. Dat het door zijn reputatie komt? Kan zijn, maar dan nog vind ik het een foute beslissing om daarvoor rood te geven", aldus De Ketelaere. Hetzelfde verhaal bij Hans Vanaken, die niet begrijpt waarom Lang rood kreeg. "Als dat rood is, hoop ik dat we vanaf nu elke keer een rode kaart te zien krijgen voor zulke dingen. Ook Schreuder neemt het op voor zijn speler en spreekt zelfs van een belachelijke kaart. "Eder Balanta kreeg terecht rood, maar die voor Lang was belachelijk. De uitleg is dat hij de kaart van Laforge zou afpakken of zijn hand vast had maar de beelden wijzen uit dat dat helemaal niet zo is", besluit Schreuder. Nu is het wachten op wat het bondsparket zal beslissen...