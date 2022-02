Analist heeft het (nog) niet begrepen op Alfred Schreuder: "Hij maakt er een soepje van"

Drie zeges, twee draws en een nederlaag: dat is de balans na zes wedstrijden onder Alfred Schreuder. De Nederlander is duidelijk nog zoekende en goochelde de voorbije weken met namen en posities. Iets wat het spelpeil niet ten goede komt.

Afgelopen weekend verloor Club Brugge in eigen huis van AA Gent (1-2). In HLN laat Marc Degryse zich stevig uit over de 49-jarige coach van blauw-zwart. "Er zal deze week een hartig woordje gesproken worden, want Schreuder is er een soepje van aan het maken. Hij probeert vanalles, maar het is veel te veel."

"In Gent beweerde Schreuder dat zijn ploeg na rust beter voetbalde zonder Vormer en Dost. Waarom laat je ze vijf dagen later dan weer starten tegen datzelfde Gent", vraag Degryse zich af. "En opnieuw werden ze na een helft gewisseld, terwijl het voetbal beter was. Waarom? En vooral: wat doet dat met hen? Leuk is dat niet, twee keer op rij aan de rust vervangen worden."

"Schreuder moet terug naar de basis. Keep it simple. Met Lang, Buchanan en Skov Olsen heb je nu flankspelers. Ga dan toch gewoon voor die Hollandse school: 4-3-3 met dubbele flanken."